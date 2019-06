Paraguay-Italia: cementificio Colacem investe 200 milioni di dollari in Paraguay (2)

- L'ambasciatore italiano ad Assunzione, Gabriele Annis, ha riferito che la riunione con il presidente Abdo ha confermato il "totale sostegno" del Paraguay a questo investimento e che si tratta di una ulteriore dimostrazione dell'ottimo contesto per gli affari che si è registra nel paese. "Ringrazio l'appoggio del Paraguay e confermo il sostegno del mio governo a questo investimento che per noi è fondamentale e strategico", ha dichiarato Annis. Il rappresentante diplomatico italiano ha quindi sottolineato che l'investimento comporta anche il trasferimento di tecnologia, e che verrà affiancato da progetti sociali e messo in atto con particolare attenzione per il medio ambiente. "Siamo convinti che siamo alla vigilia di una tappa di forte crescita della presenza economica ed industriale italiana in questo paese", ha aggiunto l'ambasciatore. (segue) (Abu)