Paraguay-Italia: cementificio Colacem investe 200 milioni di dollari in Paraguay (3)

- In questo senso l'ambasciatore ha ricordato che lo scorso mese un gruppo di rappresentanti di circa trenta imprese italiane e di oltre cento del Paraguay hanno partecipato al Business Forum Italia-Paraguay che si è tenuto ad Assunzione e Ciudad del Este. Obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di esplorare nuove possibilità di investimenti nel paese sudamericano sulla base degli speciali regimi di esenzione impositiva presenti. Il Forum, organizzato dall'ambasciata italiana e dall'istituto italiano per il Commercio Estero (Ice) insieme al ministero per l'Industria ed il Commercio del Paraguay, ha rappresentato a detta dell'ambasciatore italiano, Gabriele Annis, "un salto di qualità" nella relazione economica, commerciale e industriale tra i due paesi. Il ministro degli Esteri di Assunzione, Luis Castiglioni, presente all'inaugurazione del forum, aveva sottolineato da parte sua che "ci sono le condizioni perché le imprese italiane vengano qui a creare ricchezza e a guadagnare quello che corrisponde a un'azienda privata". (segue) (Abu)