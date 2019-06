Paraguay-Italia: cementificio Colacem investe 200 milioni di dollari in Paraguay (4)

- "La presenza di una delegazione imprenditoriale italiana di eccellenza rafforza la nostra convinzione che i tempi sono maturi per un salto di qualità nelle relazioni commerciali bilaterali", aveva dichiarato Nannis nel suo discorso di presentazione. Il rappresentante diplomatico italiano aveva quindi sottolineato i vantaggi competitivi del Paraguay in termini di investimenti grazie a un "contesto tributario favorevole e al basso costo dell'energia". Nannis ha definito quindi il Paraguay come "una terra di opportunità" e ha evidenziato che "alcune delle politiche adottate dall'attuale governo hanno creato un clima più favorevole agli investitori stranieri". "Il Paraguay è uno dei paesi più liberali della regione e questa percezione si afferma anche nella visione degli osservatori internazionali", aveva detto. (segue) (Abu)