Paraguay-Italia: cementificio Colacem investe 200 milioni di dollari in Paraguay (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del ministero dell'Industria e del Commercio del Paraguay (Mic) hanno sottolineato inoltre che le cifre macroeconomiche del posizionano da diversi anni il paese come quello con maggiore crescita a livello regionale con un incremento medio di oltre il 4 per cento del Pil annuale. "Il Paraguay possiede la terza flotta fluviale più grande al mondo che assicura il trasporto merci a tutti i porti del mondo attraverso l'Idrovia Paraguay-Paranà, sulla quale sono in corso grandi investimenti", aveva sottolineato il vice ministro del Mic, Luis Llamosas, che aveva ricordato anche "la stabilità e sostenibilità finanziaria" del paese che poggia su uno schema tributario che favorisce gli investimenti. (Abu)