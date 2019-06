Argentina: statalizzazione Ypf, corte d'appello Usa respinge ricorso contro indennizzo da 3,5 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso governo degli Stati Uniti attraverso il suo procuratore generale, Noel Francisco, aveva "consigliato" alla Corte suprema di non accogliere il ricorso di Buenos Aires. Nel parere consegnato alla Corte suprema Francisco aveva confortato la decisione di svolgere la causa negli Usa e non in Argentina. Una notizia letta dai media argentini come un vero e proprio smacco per il governo sudamericano che contava su un appoggio diretto del presidente Donald Trump e sulle ottime relazioni che lo legano al suo omologo Mauricio Macri. In base alla giurisprudenza in materia risulta adesso quasi scontata una sentenza della Corte statunitense a favore di Burford, e per il governo argentino si tratta ormai solo di sapere quando gli verrà intimato di pagare. (segue) (Abu)