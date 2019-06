Paraguay-Brasile: governo paraguaiano ha espulso 120 criminali legati al Pcc e al Comando Vermelho nell'ultimo anno

- Il ministro dell'Interno del Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, ha fatto sapere che dal mese di agosto dello scorso anno, il governo paraguaiano ha espulso 120 brasiliani accusati di essere legati alla criminalità organizzata e altri 12 sono in procinto di espulsione nell'arco delle prossime settimane. Villamayor ne ha parlato durante una riunione del consiglio di sicurezza paraguaiano con il presidente Mario Abdo Benitez, presso il palazzo del governo. Nell'occasione il presidente ha ricevuto un rapporto dettagliato sulle azioni intraprese dalle diverse istituzioni che compongono il consiglio. La misura, adottata per ridurre la presenza delle organizzazioni criminali attive in Paraguay, è prevista dalla legge brasiliana. Il ministro ha sottolineato, quindi che queste azioni continueranno nei giorni a venire e che il prossimo ad essere espulso sarà Natanael Ferreira De Oliveira, presunto membro attivo della fazione criminale brasiliana Comando Vermelho. Il ministro ha poi riferito che altri 300 detenuti nelle carceri del Paraguay, seppur collegati a gruppi criminali brasiliani, rimarranno nel paese dal momento che non hanno pendenze giudiziarie in Brasile. Secondo il ministro, vista l'emergenza legata alla presenza massiccia di criminali brasiliani nel paese, il Paraguay ha bisogno di un carcere di massima sicurezza al quale destinare i membri delle due fazioni principali Primeiro Comando da Capital (Pcc) e del Comando Vermelho.(Abu)