Legalità: Mattarella, fingere di non vedere costituisce aiuto concreto a illegalità

- Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ritirarsi dalle proprie responsabilità, fingere di non vedere non è un comportamento neutrale: al contrario costituisce un obiettivo e un concreto aiuto all'illegalità e a chi la coltiva. Assicurare il rispetto della legalità è certamente compito dell'ordinamento dello Stato e delle sue istituzioni ma il contributo che proviene dalla diffusione della cultura della legalità e della responsabilità è decisivo". Lo ha detto intervenendo alla cerimonia di premiazione della VII edizione speciale del premio 'Giorgio Ambrosoli', in occasione del quarantennale dell'uccisione dell'avvocato e commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. "Il coinvolgimento attivo della società - ha aggiunto il Presidente - produce una rete di protezione essenziale, in aggiunta naturalmente a quella che lo Stato deve assicurare, quella rete di protezione che Giorgio Ambrosoli non incontrò". (Rem)