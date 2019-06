Olimpiadi 2026: Rampelli (Fd'I), grande vittoria di Italia

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, commenta in una nota: "Ritengo che ogni città abbia il dovere di candidarsi per ospitare eventi internazionali, ogni sindaco a sua volta ha il dovere di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo e poi di vigilare affinché impianti e infrastrutture siano realizzati a regola d'arte e senza latrocini. Ogni istituzione dello Stato deve fare la sua parte in spirito di collaborazione". Il vicepresidente della Camera poi prosegue: "Festeggiamo dunque questa vittoria e rammarichiamoci per quelle città, Roma e Torino per esempio, nelle quali i pregiudizi insulsi di sindaci Cinque stelle incapaci ha penalizzato gravemente famiglie, imprese, società sportive, atleti. Che il tempo lì polverizzi al più presto". (Com)