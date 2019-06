Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- L’assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, apre i lavori della giornata "Progettare lo sviluppo. Un network per l'agricoltura multifunzionale".Ex Cartiera Latina, via Appia Antica 42 (ore 10)- L’assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, partecipa alla raccolta dell'orzo di Birra Peroni nell'ambito del progetto Campus Peroni con gli studenti dell'Università della TusciaOstia Antica, riserva Aldobrandini, viale del Ponte delle Memorie (ore 12:15)- Gli assessori della Regione Lazio all'agricoltura Enrica Onorati, al lavoro Claudio Di Berardino e alla mobilità Mauro Alessandri, intervengono alla conferenza stampa "Il Lavoro di qualità in agricoltura - le azioni concrete per il contrasto al caporalato".Latina, palazzo della Prefettura, piazza della Libertà, 48 (ore 14) (segue) (Rer)