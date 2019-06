Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Stefano Fassina e il presidente di Senso Comune, Samuele Mazzolini, presenteranno “Il ritorno della politica”, la scuola estiva di Patria e Costituzione, che si terrà il 6-7-8 settembre a Frattocchie.Camera dei deputati, sala stampa (ore 11:30)- Presentazione della nuova stagione del Teatro di RomaTeatro Argentina (ore 12)- La Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) sottoscriveranno un protocollo d’intesa per avviare uno scambio di informazioni e dati sulle imprese e dati ambientali.Il protocollo sarà firmato dal presidente della Commissione Stefano Vignaroli e dal segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli.Camera dei deputati, palazzo San Macuto (ore 14)-Lo chef stellato Heinz Beck al Gemelli inaugura laboratori cucina in memoria dello chef Narducci per piccoli pazienti oncologici. Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs (ore 16)- Iniziativa “Quanto sei bella. Roma si può amministrare bene” che vede come protagonisti esponenti del mondo dell'associazionismo, politico e civico ad illustrare quello che è stato fatto e che può essere ancora fatto per Roma. Oltre a Valentina Grippo, consigliera regionale Pd Lazio; interverranno: Graziano Delrio, capogruppo Pd Camera, Matteo Richetti, senatore Pd, Andrea Alemanni, presidente Pd Lazio.Scout center, largo dello Scautismo, 1 (ore 18)(Rer)