Italia-Germania: Grande (M5S), chiesta collaborazione tra commissioni Esteri su diritti umani e Regeni (2)

- Grande ha poi affermato come vi sia stato “un argomento che purtroppo non abbiamo avuto tempo di approfondire, ma volevamo discutere, che è quello del supporto alla comunità yazida” in Iraq, visto che “in Germania vi è una comunità yazida importante”. Per tale motivo, ha spiegato la presidente della commissione Affari esteri e comunitari della Camera, “volevamo anche trovare della convergenze tra le commissioni su temi comuni, temi importanti come quelli dei diritti umani. Non a caso, sono anche temi fondanti dell'Unione europea, quindi volevamo anche dare un input in tal senso: sostegno ai diritti umani, ma congiuntamente”. (segue) (Geb)