Migranti: Boldrini (Leu) a “Nova”, situazione Sea Watch 3 motivo di vergogna per tutti Stati Ue

- La situazione della nave Sea Watch 3 che, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, si trova da giorni con 41 migranti a bordo al largo di Lampedusa senza poter entrare in acque italiane per effetto del decreto sicurezza bis, è “terribilmente incresciosa e dovrebbe essere motivo di vergogna per tutti gli Stati dell'Unione europea”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Laura Boldrini, deputata di Liberi e uguali (Leu) e membro della commissione Affari esteri della Camera dei deputati. Con altri esponenti dell'organo parlamentare, Boldrini è giunta oggi a Berlino per partecipare all'incontro con la commissione Esteri del Bundestag. “Nova” ha potuto avvicinare l'ex presidente della Camera al termine della riunione, dedicata alla collaborazione in materia di diritti umani e sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito e ucciso al Cairo nel 2016. In particolare, Boldrini ha denunciato che, da giorni, dopo essere stati soccorsi in mare, i migranti sono a bordo della Sea Watch 3 “senza sapere cosa accadrà di loro”. La deputata di Leu ha proseguito: “Noi siamo qui a Berlino, al Bundestag, a parlare di diritti umani, a perorare la causa di un nostro connazionale che è stato brutalmente ucciso e a cercare solidarietà, quindi dovremmo capire che quando si parla di diritti umani, i diritti umani sono per tutti, devono essere rispettati per tutti”. Boldrini ha proseguito: “Ho l'impressione, invece, che ormai a livello europeo vi sia un doppio piano”. L'ex presidente della Camera ha poi evidenziato come “il fatto che non si senta la necessità di trovare una soluzione” alla questione della Sea Watch 3 denota “veramente una totale chiusura rispetto all'esigenza legittima di vedere rispettati i diritti umani” dei migranti a bordo della nave. (Geb)