Venezuela-Colombia: Maduro "autorizza" le Forze armate a rispondere a Duque "come si merita" (2)

- Il capo dello stato venezuelano ha quindi accusato il governo colombiano di essere "inginocchiato al volere dell'impero" Usa e accusato Duque di essere contro agli interessi della sua stessa nazione. Nella serata di domenica era stato il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, a rispondere alle parole di Duque, accusando il paese vicino di lanciare proclami contro Caracas senza saper controllare la propria guerriglia interna. "Mentre Duque viaggia per il mondo cercando di promuovere un golpe militare in Venezuela, in Colombia la crisi nei diritti umani si aggrava drammaticamente. Torna la guerra, quasi quotidianamente vengono uccisi i leader sociali e gli ex combattenti, si produce più droga e più povertà", aveva scritto Arreaza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)