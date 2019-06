Venezuela-Colombia: Maduro "autorizza" le Forze armate a rispondere a Duque "come si merita" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Bogotà non è l'unico appello che da oltre confine è stato lanciato alle Forze armate venezuelane per chiedere di isolare il governo di Nicolas Maduro. da ultimo, nella giornata di domenica 23, l'invito è partito dal capo del Comando sud delle Forze armate Usa (SouthCom), Craig Faller, in questi giorni impegnato in un giro in Argentina e Cile. Prima di partire per Buenos Aires, il comandante ha diffuso una lettera aperta alle Forze armate del Venezuela, cui riconosce "un ruolo essenziale nel futuro" del paese e a cui chiede di impegnarsi per "ripristinare la speranza e la sicurezza del popolo". "So che ora ci sono molte differenze che ci dividono. Ma abbiamo qualcosa in comune che va oltre il linguaggio, l'ideologia e l'estrazione: facciamo parte di una professione specialistica, siamo fermi difensori delle nostre nazioni e difendiamo la nostra gente", ha scritto Faller auspicando un lavoro "congiunto sulle sfide" che deve affrontare l'America. Il titolare del SouthCom aveva già in passato invitato i militari venezuelani ad abbandonare il governo di Nicolas Maduro, ottenendo un "categorico" rifiuto da parte dei vertici delle Forze armate bolivariane del Venezuela (Fanb). (segue) (Brb)