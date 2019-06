Usa: commissione Camera chiede a Casa Bianca dettagli su riunione Trump-Putin del 2017

- La commissione Vigilanza e Riforme della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha chiesto oggi, 24 giugno, all'amministrazione Trump di spiegare perché non ha risposto alle domande sollevate dal panel sull'incontro privato del 2017 tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin. In una lettera al capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, il presidente della commissione, il democratico Elijah Cummings, ha ripresentato una richiesta dello scorso a febbraio circa alcune presunte notizie secondo cui Trump avrebbe violato il President Records Act – che regola gli atti ufficiali del presidente e vicepresidente imponendo la loro conservazione - distruggendo e sequestrando documenti contenenti dettagli sul suo incontro con Putin a luglio 2017. (segue) (Was)