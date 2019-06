Usa: commissione Camera chiede a Casa Bianca dettagli su riunione Trump-Putin del 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Casa Bianca ha ignorato queste legittime inchieste del Congresso e dissimulato su fatti di fondamentali. Queste azioni non servono gli interessi del popolo americano e ostacolano e inficiano l'esame della commissione", ha scritto Cummings nella sua lettera, che arriva pochi giorni prima che Trump incontri Putin al summit del G-20 in Giappone. All'inizio di quest'anno, la Casa Bianca ha respinto una richiesta congiunta di Cummings, del presidente della commissione Intelligence della Camera Adam Schiff e del presidente della commissione Affari esteri della Camera Eliot Engel per ottenere i documenti relativi alle discussioni tra l'inquilino della Casa Bianca e Putin durante i primi due anni di presidenza di Trump. Cummings vuole che il direttore dei registri della Casa Bianca "o un altro funzionario competente per risolvere questi problemi" sieda davanti alla commissione per un colloquio trascritto l'8 luglio prossimo. (Was)