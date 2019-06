Usa-Messico: polizia di frontiera ritrova 4 corpi in Texas, tre erano bambini

- Gli agenti della polizia di frontiera degli Stati Uniti hanno trovato domenica quattro corpi, tra cui tre bambini, vicino al Rio Grande, nel sud del Texas, al confine con il Messico. Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Hidalgo, Eddie Guerra, si tratta di una donna di circa 20 anni, due bambini e un neonato. Il ritrovamento dei cadaveri avviene in un momento in cui l'afflusso di immigrati privi di documenti al confine sud-occidentale è sempre più consistente, a dimostrazione di quanto sia pericoloso viaggiare, spesso a piedi, dal Messico e dall'America centrale verso gli Stati Uniti. Le autorità credono che le quattro vittime possano essere morte per disidratazione ed eccessivo caldo. La Us Customs and Border Protection (Cbp), l'agenzia per le Dogane e la protezione delle frontiere statunitensi, ha definito l'area della Valle del Rio Grande la zona di confine più trafficata tra Stati Uniti e Messico. (Was)