Usa: Trump, Fed “testarda” perché non taglia tassi di interesse

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue nelle critiche contro la Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense, sostenendo che l'economia e il mercato azionario sarebbero stati ancora più forti se avesse mantenuto bassi i tassi d'interesse anziché alzare i tassi quattro volte nel 2018. L'inquilino della Casa Bianca ha attaccato la Fed su Twitter scrivendo che “non sa quello che sta facendo” e paragonando la banca centrale a “un bambino testardo che resta fermo sulle sue posizioni”. Gli Stati Uniti invece avrebbero bisogno di “tagli dei tassi di interesse e di un allentamento monetario per bilanciare quello che altri paesi stanno facendo contro di noi”, ha scritto Trump. La Fed "rovina tutto", ha proseguito Trump, sottolineando comunque come "nonostante questo" gli Stati Uniti si avviano al mese di giugno migliore della storia. Nonostante i timori di un rallentamento dell'economia, la Federal Reserve ha mantenuto i tassi invariati la scorsa settimana e ha previsto per quest'anno la possibilità di tagli, una mossa che Trump desidera da tempo. (Was)