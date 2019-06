Governo: via libera ai primi 43 progetti per la Capitanata (2)

- La provincia di Foggia, quindici comuni, quattro grandi imprese, tre associazioni sono tra i proponenti degli interventi, con cui accelerare lo sviluppo della Capitanata. "All'esito del confronto odierno - ha aggiunto il Presidente Conte - abbiamo concordato di approfondire ulteriori interventi a potenziamento della sanità pubblica, della viabilità provinciale, nonché interventi di bonifica in aree circostanti del Comune di Foggia. Inoltre, è stata anticipata l'idea di sottoscrivere un protocollo di intesa, in modo da rafforzare i presidi di legalità a tutela della realizzazione dei progetti approvati". Il Tavolo, presieduto dal presidente Conte, è composto dai rappresentanti di 12 istituzioni, ovvero i ministri per il sud, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e trasporti, della Difesa, dei Beni e delle attività culturali, delle Politiche agricole e del turismo, dell'Interno; la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia; Invitalia, che è il soggetto attuatore del Contratto. (segue) (Com)