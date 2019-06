Perù: ipertensione e dolori addominali, Alberto Fujimori nuovamente in ospedale

- L'ex presidente del Perù Alberto Fujimori, che sconta una condanna di 25 anni per violazione de diritti umani e corruzione, è stato trasferito nella serata di domenica in ospedale con sintomi di ipertensione e dolori all'addome. L'anziano leader politico si trova nella Clinica Centenario, la struttura dove era stato ricoverato per oltre cento giorni, nel 2018, dopo che la giustizia aveva negato l'indulto a lui concesso per ragioni umanitarie dall'altro ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski. A gennaio del 2019 un parere medico elaborato dall'Istituto di medicina legale (Imp) segnalava che Fujimori poteva essere seguito nella struttura ambulatoriale del carcere penale di Barbadillo. (segue) (Brb)