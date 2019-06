Medio Oriente: al via domani conferenza in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani, 25 giugno, a Manama la conferenza di due giorni “Peace to Prosperity”, organizzata dagli Stati Uniti e dal Bahrein. Nel corso della conferenza a cui parteciperanno diplomatici, funzionari e imprenditori, saranno discussi gli aspetti economici del piano di pace dell’amministrazione di Donald Trump per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Non saranno presenti rappresentanti ufficiali di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese, sebbene vi parteciperanno dei giornalisti dello Stato ebraico. Non sono attesi neanche rappresentanti di Russia e Cina, né di Iraq e Libano. Al contrario, saranno presenti rappresentanti di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Marocco ed Egitto, malgrado non si conosca a quale livello di rappresentanza. A partire da domani, i palestinesi di Gaza osserveranno uno sciopero generale con manifestazioni di protesta. (Res)