Olimpiadi 2026: Touring Club, stimolo per rendere Italia più attrattiva e competitiva

- Milano e Cortina ce l'hanno fatta, scrive il Touring Club in una nota. E' stata una lunga e complessa battaglia ma alla fine la delegazione italiana ha conquistato il Comitato olimpico internazionale di Losanna portando a casa l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a discapito di Stoccolma-Are. Il Touring Club Italiano, storica Associazione che da oltre 120 anni tutela e promuove il Belpaese e il suo straordinario patrimonio culturale e ambientale, festeggia questo importante traguardo per tutta l’Italia. "Questa vittoria è uno stimolo per aumentare l'impegno a far sì che l'Italia sia sempre più attrattiva, accogliente e competitiva nel mondo - ha dichiarato il presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi a commento della nomina di Milano-Cortina a città ospitanti delle Olimpiadi invernali del 2026". (segue) (Com)