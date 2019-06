Olimpiadi 2026: Touring Club, stimolo per rendere Italia più attrattiva e competitiva (2)

- Gli eventi e le gare - prosegue la nota - saranno distribuite su tre regioni, Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Anche i villaggi olimpici da realizzare saranno tre. Il principale e permanente a Milano nella zona dello scalo merci in disuso di Porta Romana, il secondo a Cortina d'Ampezzo nella frazione Fiames, mentre il terzo sarà costruito a Livigno e, dopo i Giochi, diventerà una sede della Protezione civile. Se ancora rimane l'incognita della cerimonia di apertura, prevista fin da subito al Meazza, ma messa in discussione dall'accordo di Milan e Inter per costruire un nuovo stadio al suo posto, sicuramente la cerimonia di chiusura sarà uno show all'Arena di Verona. (segue) (Com)