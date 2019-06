Olimpiadi 2026: Touring Club, stimolo per rendere Italia più attrattiva e competitiva (3)

- Per quanto riguarda le gare - informa ancora il Touring Club - il dossier vincente a Losanna ha assegnato il pattinaggio (in tutte le sue versioni) e l'hockey a Milano, lo sci alpino maschile alla pista Stelvio a Bormio, mentre snowboard a freestyle a Livigno. A Cortina si svolgeranno invece le gare di sci alpino femminile, quelle di bob, slittino e skeleton, e il curling (nello Stadio olimpico del Ghiaccio costruito per le Olimpiadi del 1956 che sarà ristrutturato). Ad Anterselva, in provincia di Bolzano, toccherà il biathlon, mentre in provincia di Trento saranno organizzate le gare di pattinaggio di velocità, sci di fondo e salto con gli sci. (Com)