Regione Lazio: da commissione ok a contributi associazionismo. Audito anche direttore 112 Nue, "stiamo formando altri 80 operatori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna della commissione regionale Affari costituzionali e statutari, presieduta da Rodolfo Lena, ha approvato lo schema di deliberazione di giunta n. 56, concernente: "contributi a sostegno dell’associazionismo comunale. Criteri e modalità per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse regionali e statali – esercizio finanziario 2019". "Si tratta - si legge sul sito del consiglio regionale del Lazio - di contributi destinati a Unioni di comuni e comunità montane esistenti nel Lazio nel corrente anno, finalizzati a garantire l’effettivo svolgimento delle funzioni di tali enti, che sono elencate nelle schede riportate in allegato al provvedimento con rispettivi punteggi, tali contributi verranno finanziati in parte con risorse statali trasferite alla regione, in parte con risorse regionali". Prima della seduta, si era svolta una audizione con il direttore regionale soccorso pubblico e 112 Nue, Livio De Angelis, che ha sostenuto, rende noto la Pisana "l’efficacia del funzionamento del numero unico nel recente caso di incidente mortale verificatosi lo scorso 12 giugno su viale Cristoforo Colombo, e riferito alla commissione che i vincitori di concorso per operatore sono in fase di formazione e saranno presto disponibili". (segue) (Rer)