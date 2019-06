Regione Lazio: da commissione ok a contributi associazionismo. Audito anche direttore 112 Nue, "stiamo formando altri 80 operatori" (2)

- "Per quanto riguarda l’incidente, in cui un motociclista ha perso la vita a causa dell’impatto del suo veicolo con animali che erano presenti sulla carreggiata, De Angelis, premesso che ovviamente sulla vicenda sono in corso delle indagini da parte della magistratura e quindi si sarebbe limitato a descrivere l’accaduto nella sua oggettività, ha riferito - si legge ancora sul sito del consiglio regionale - che dalla prima segnalazione ricevuta della presenza degli animali sulla strada fino all’intervento del primo corpo di polizia che si è attivato, la Polizia di stato, è trascorso non più di un minuto e venti secondi, il che rappresenta una performance molto soddisfacente, a suo avviso, per una sala operativa di emergenza. Purtroppo, ha aggiunto, l’incidente è avvenuto a così breve distanza di tempo dalla prima segnalazione (tre minuti circa) che la Polizia, pur prontamente avvisata e sollecitamente attivatasi, non ha avuto il tempo materiale di sopraggiungere sul posto per evitarlo". Quanto alle condizioni più generali del 112 Nue, De Angelis ha riferito alla commissione "che gli 80 vincitori di concorso per operatore sono nella fase della formazione, che ha la durata di quattro settimane, quindi saranno presto disponibili, mentre altrettanti resteranno in graduatoria. In ogni caso, il funzionamento della sala è garantito, al presente, come conferma la mole di telefonate ricevute e filtrate subito dopo la scossa di terremoto avvertita a Roma ieri sera". La consigliera Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia, che aveva richiesto l’audizione, ha accolto le spiegazioni di De Angelis sull’intervento in occasione dell’incidente mortale, ma si è mostrata, spiega il consiglio regionale del Lazio, "meno soddisfatta del bilancio positivo sull’andamento del concorso, poiché ha ricordato come ci si fosse impegnati ad avere il nuovo personale disponibile entro l’estate, che invece è già iniziata, con i nuovi assunti ancora in fase formativa". Erano presenti anche i consiglieri Marta Leonori e Marietta Tidei del Partito democratico e Alessandro Capriccioli di Più Europa-radicali. (Rer)