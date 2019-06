Legalità: Mattarella, Italia è un Paese sano malgrado sue zone d'ombra

- "Il nostro è un Paese pieno di energie ed esperienze positive, è un Paese sano malgrado le zone d'ombra, i suoi tanti problemi e le lacune che si riscontrano al suo interno". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di premiazione della VII edizione speciale del premio 'Giorgio Ambrosoli', in occasione del quarantennale dell'uccisione dell'avvocato e commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. Il riconoscimento è stato assegnato in via straordinaria a tutti i cittadini italiani attivi nella tutela dello stato di diritto in condizione di avversità. (Rem)