Roma: Corbucci (Pd), positivo orientamento su primarie sindaco entro marzo 2020

- "È assolutamente positivo l'orientamento del Partito Democratico di Roma riguardo la convocazione delle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra, da indire entro marzo 2020, sulla base di un programma condiviso che la coalizione dovrebbe definire già da settembre". Lo dichiara, in una nota, Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma a margine dell'assemblea romana che si sta svolgendo al Nazareno. (Com)