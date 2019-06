Milano: Mattarella, esprime in alto grado capacità positive società civile

- La città di Milano "esprime in alto grado queste capacità positive della società civile. Giorgio Ambrosoli si era formato in questa cultura positiva di Milano e ne rappresenta una figura emblematica. Il valore della sua esperienza e della sua vita è di carattere nazionale e la Repubblica conserva la sua memoria con ammirazione e riconoscenza". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di premiazione della VII edizione speciale del premio 'Giorgio Ambrosoli', in occasione del quarantennale dell'uccisione dell'avvocato e commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. (Rem)