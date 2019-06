Olimpiadi 2026: Sertori, grande risultato anche per la mia Valtellina

- Dalla piazza di Sondrio, esulta l'assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori per la vittoria di Milano-Cortina a sede delle Olimpiadi 2026: "Un grandissimo risultato, lasciatemelo dire, anche per la mia Valtellina. Un'opportunità eccezionale che ci darà la possibilità di far comprendere quanto unici siano questi territorio. Conoscendo la mia gente, sono certo che già da domani ci metteremo al lavoro". (com)