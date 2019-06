Olimpiadi 2026: Rolfi, saranno occasione per consacrazione definitiva dell'enogastronomia lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la vittoria di Milano-Cortina a sede delle Olimpiadi 2026, Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, non ha dubbi: "L'agroalimentare della Valtellina sarà protagonista della Lombardia olimpica - ha dichiarato in una nota l'assessore - Le olimpiadi saranno l'occasione per la consacrazione definitiva dell'enogastronomia lombarda. Questo evento farà conoscere nel mondo la qualità del nostro cibo e dei nostri vini. Sarà un'occasione di promozione territoriale e di turismo legato all'offerta enogastronomica." (com)