Olimpiadi 2026: Bolognini, Milano, il Veneto, Cortina e Governo dimostrato di saper fare squadra

- Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche abitative della Regione Lombardia, commentando l'assegnazione delle olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina non ha dubbi: "Un successo storico perché la Lombardia, Milano, il Veneto, Cortina e il governo hanno dimostrato di saper fare squadra centrando davvero un grande obiettivo. Godiamoci questa vittoria e impegniamoci fin dai prossimi giorni a lavorare sodo per farci trovare pronti all'appuntamento". (Com)