Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento annuale dell'Osservatorio sull'innovazione energetica dell'Istituto per la Competitività. Viceministro all'Istruzione, all'università e alla ricerca Lorenzo Fioramonti mentre, a partire dalle 12.45, interverranno nel panel conclusivo il presidente Arera Stefano Besseghini, il vicesegretario generale Anci Antonella Galdi, l'amministratore delegato Gse Roberto Moneta, il presidente della commissione Industria del Senato Gianni Girotto e la presidente della commissione Attività produttive della Camera Barbara Saltamartini.Palazzo Colonna, piazza Santi Apostoli, 67 (ore 9)- Il presidente della X commissione Capitolina Sport, benessere e qualità della vita Angelo Diario e il consigliere capitolino Nello Angelucci presentano le "Piscine comunali con accessi per utenti con disabilità".Impianto comunale di via del Frantoio 8 (ore 10)- 40 ragazzi che stanno prendendo parte al percorso formativo del cantiere "Generiamo lavoro”, finanziato dalla Regione Lazio con le risorse statali del ministero del Lavoro e delle politiche, e promosso dalle Acli di Roma e dalla pastorale sociale della diocesi di Roma, in collaborazione con Cisl di Roma Capitale e Rieti, Mcl Roma, Mlac Lazio, Ac Roma, Ucid Roma, Confcooperative Roma e centro Elis, parteciperanno alla "work experience: il lavoro in azienda".Capena, Würth srl, viale della buona fortuna 2 (ore 10) (segue) (Rer)