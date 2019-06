Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE- Convegno “Art Thinking” patrocinato da Unindustria, presso Museo Maxxi di Roma: una giornata di studio , riflessione e confronto sul Manifesto politico culturale Art Thinking, promossa da Arteprima, un’associazione culturale presente in tutta Italia, un network internazionale che, tra le altre cose, progetta interventi di education esperenziale interattiva, arte relazionale e rigenerazione urbana per favorire inclusione sociale, innovazione e sviluppo imprenditoriale, territoriale e culturale.Museo Maxxi di Roma (ore 10)- Cerimonia inaugurazione volo Roma-Chengdu.Aeroporto Fiumicino, Info Point partenze del Terminal 3 (ore 10:45)- Evento di inaugurazione dei nuovi Spazi di binario F, il community hub di Facebook. L'incontro prevede la presenza e l'intervento di Sheryl Sandberg, Coo di Facebook. Interverranno inoltre Luca Colombo, country director di Facebook Italia, Laura Bononcini, public policy director Southern Europe, John Cantarella, Vp social Good & Community Partnerships e alcune tra le principali community Facebook italiane.Roma, via Marsala 29h (ore 11:30)- Donazione di un’opera dedicata a Mariella Gramaglia, che l’artista Simona Sarti ha voluto donare al Centro Antiviolenza a lei dedicato e inaugurato lo scorso 8 marzo, nei locali del Municipio Roma I presso la sede di Circonvallazione Trionfale 19. Partecipano: Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi, assessore Turismo e Pari Opportunità Regione Lazio, Simona Sarti, artista e direttrice artistica, Oria Gargano, presidente della Cooperativa BeFree, Maddalena Vianello, figlia di Mariella Gramaglia e Roberta Cerroni, responsabile Ufficio Miglioramento dei Servizi, partecipazione.Municipio Roma I, Circonvallazione Trionfale 19 (ore 11:30) (segue) (Rer)