Italia-Germania: Grande (M5S), chiesta collaborazione tra commissioni Esteri su diritti umani e Regeni

- Durante l'incontro con la commissione Esteri del Bundestag avvenuto oggi a Berlino, la commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati ha chiesto di “collaborare sui diritti umani e sul caso di Giulio Regeni”, il ricercatore italiano rapito e ucciso al Cairo nel 2016. Lo ha detto Marta Grande, presidente della commissione Esteri della Camera e deputata del Movimento 5 Stelle (M5S), al termine dell'incontro al Bundestag. All'inizio della riunione, ha inoltre affermato Grande, è stata letta in traduzione la lettera inviata oggi dai genitori di Giulio Regeni alle commissioni Esteri della Camera e del Bundestag in cui si chiede verità sull'omicidio del giovane. Per Grande, la missiva è “un impegno veramente molto forte” e “la parte tedesca sta valutando cosa fare, come muoversi”. Sulla questione di Giulio Regeni e su “altri temi, ci riaggiorneremo: ci siamo lasciati con una serie di impegni, di accordi, per continuare a parlare di temi importanti che ci riguardano”, ha proseguito la presidente degli Affari esteri e comunitari di Montecitorio. Tra i temi che devono essere “necessariamente portati avanti dalla diplomazia parlamentare”, Grande ha incluso la discussione e l'approfondimento delle “visioni dell'Unione europea” da parte delle commissioni Esteri di Camera e Bundestag e“i diritti umani in senso più ampio”. (segue) (Geb)