Italia-Germania: Grande (M5S), chiesta collaborazione tra commissioni Esteri su diritti umani e Regeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornando sul caso Regeni, Grande ha dichiarato che le commissioni Esteri di Camera e Bundestag si sono lasciate con la parte tedesca che, dopo l'ultima lettera dei genitori del ricercatore, approfondirà la questione e “ci farà sapere anche come si è mosso anche il governo” federale sul caso. “Ci riaggiorniamo a brevissimo per capire come portare avanti la collaborazione su questo tema o altri temi: è l'inizio di un percorso”, ha sottolineato Grande. L'esponente del M5S ha poi osservato che i membri della commissione Esteri del Bundestag sono stati “molto interessati” al caso Regeni, in particolare “nel comprendere che Giulio è un cittadino europeo, e quindi in quanto tale bisogna cercare la verità non solamente per Giulio, che è fondamentale per famiglia, non solamente per l'Italia, ma proprio anche per quello che Giulio rappresenta” come “prototipo del ragazzo europeo”. (Geb)