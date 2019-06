Olimpiadi 2026: Pizzul (Pd), Milano città attrattiva, bene colaborazione tra istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Milano è diventata in questi anni una città attrattiva, internazionale, convincente e questo ha sicuramente contato nell’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Ora è tempo di festeggiare, anche per la capacità dimostrata dalle istituzioni di lavorare insieme per un obiettivo comune. Da domani parte la vera sfida: organizzare un evento bello e memorabile. Milano e Cortina, con le nostre bellissime Alpi, possono farcela". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul alla notizia dell’assegnazione, oggi a Losanna, delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano - Cortina.(Com)