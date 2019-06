M5s: Di Maio a Santeramo in Colle, nuova biblioteca, bel traguardo di nostro sindaco

- Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, pubblica un video su Facebook e informa di essere stato oggi "a Santeramo in Colle per inaugurare una nuovissima biblioteca per i più piccoli della città. Un bel traguardo del nostro Fabrizio Baldassarre sindaco", conclude. (Rin)