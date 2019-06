Ecuador: ministero Ambiente, da Unesco via libera ad ampliamento Galapagos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha approvato l'ampliamento della Riserva della biosfera delle Galapagos, portandola ad essere una delle più rilevanti zone protette marine al mondo. Lo riferisce il ministero dell'Ambiente dell'Ecuador, parlando di un ampliamento che porta la Galapagos a 14,6 milioni di ettari. "È un successo per il paese e per il mondo, dal momento che con l'incremento della riserva della biosfera, come ministero dell'Ambiente promuoveremo e rinforzeremo i meccanismi di conservazione degli ecosistemi e diversità biologica, nonché lo sviluppo economico e umano sostenibile delle popolazioni locali", si legge in una nota. Creata nel 1984, la Riserva comprendeva in origine solo l'area terrestre, con 772 mila ettari. Le isole Galapagos sono un arcipelago di tredici isole vulcaniche situate nell'Oceano Pacifico, a circa 1.000 chilometri dalla costa occidentale dell'America del Sud. (segue) (Brb)