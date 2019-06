Serbia-Moldova: presidente Vucic con omologo moldavo Dodon a margine Giochi europei di Minsk

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic è stato oggi a colloquio con l'omologo della Moldova, Igor Dodon, a margine dei Giochi europei che si tengono a Minsk, in Bielorussia. Secondo quanto riporta l'emittente serba "Rts", Vucic ha ringraziato la Moldova per il sostegno all'integrità territoriale della Serbia attraverso il non riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. Il capo dello Stato serbo ha poi illustrato a Dodon l'attuale situazione relativa alla questione kosovara. "La Serbia considera la Moldova un paese amico e la Vostra visita sarebbe molto importante per l'ulteriore sviluppo delle nostre relazioni", ha detto ancora Vucic a Dodon. (Seb)