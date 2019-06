Serbia: direttore Ufficio per Kosovo Djuric, vertice Parigi annullato per colpa di Pristina

- Il vertice previsto per il primo luglio a Parigi non si terrà a causa "del comportamento di Pristina": lo ha detto oggi il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, all'emittente "Tv Prva". "Noi non possiamo essere contenti per il fatto che non ci sono colloqui a Parigi grazie al comportamento di Pristina. Belgrado si è comportato in tutti i colloqui preparatori in modo responsabile, serio, con il desiderio di fare in modo che si realizzassero le condizioni elementari per il proseguimento del dialogo", ha detto Djuric. (segue) (Seb)