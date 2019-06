Roma: Rebecchini (Acer), gare ferme per 77 milioni, ma con “sblocca cantieri” Comune non ha alibi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere pubbliche bloccate vanno dal Museo della Fotografia ai giardini di piazza Vittorio, passando dal rifacimento stradale di gradi arterie come la Tiburtina e l’Aurelia, fino all’appalto per la manutenzione straordinaria di viale Marconi da oltre un milione di euro e alla deviazione del collettore alto della Farnesina (6.305.333,00 euro). I costruttori, infine, ricordano “che il Pil romano e quello regionale è prevalentemente frutto del lavoro nell'ambito dell'edilizia e se noi rimettiamo in moto questo settore saremmo ad un buon punto sia in termini di occupazione che del decoro urbano. Noi abbiamo più volte espresso il sindaco Raggi queste perplessità, chiedendogli veramente una pronta attivazione. Con 'Rinascimento Roma' abbiamo fatto un primo incontro con il sindaco Raggi e suoi assessorati, in particolare l'assessorato allo sviluppo economico che stanno lavorando per una idea di Roma futura. Noi tra l'altro l’abbiamo sensibilizzata nel dare risposte al quotidiano, perché se manca questo, pensare al futuro è abbastanza velleitario. Pertanto - conclude Rebecchini - ci aspettiamo che il sindaco ci riconvochi con dei progetti alla mano facilmente fruibili, affinché ci sia un vero cambio di passo e questa città possa rinascere". (Rer)