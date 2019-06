Olimpiadi 2026: Pella (FI), occasione straordinaria per paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Pella, deputato di Forza Italia, dopo l'assegnazione dei Giochi invernali 2026 a Milano e Cortina, afferma in una nota: "Sono felicissimo per la conquista dei Giochi olimpici invernali 2026 Milano-Cortina, per le Regioni e le città coinvolte e per l'immagine dell'Italia intera che si é dimostrata capace di costruire la miglior candidatura e di essere competitiva su tutti i fronti: dalla sostenibilità degli impianti e delle risorse all'innovatività della gestione fino alla valorizzazione dell'ampissimo arco di territori che saranno coinvolti dalla manifestazione. Complimenti vivissimi anche al presidente del Coni Malagò e al presidente del Cip Pancalli per aver sempre creduto in questo obiettivo e per aver contribuito a portare al traguardo il nome, la storia e la promessa dello sport italiano". (Com)