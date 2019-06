Usa-Iran: Casa Bianca, decreto esecutivo sanziona ufficio Guida suprema

- La Casa Bianca ha emanato oggi un decreto esecutivo che sanziona l'ufficio della Guida suprema (ayatollah Ali Khamenei) e autorizza ulteriori sanzioni nei confronti di coloro che sono affiliati. "Questa azione è stata presa nell'ambito della campagna di massima pressione dell'amministrazione contro il regime iraniano, che ha compiuto 40 anni di terrore e aggressione contro gli Stati Uniti e i nostri alleati. Più recentemente, ha preso di mira un velivolo senza pilota statunitense e ha eseguito attacchi contro carichi internazionali", si legge. L'ufficio della Guida suprema "si è arricchito a spese del popolo iraniano. Si trova in cima a una vasta rete di tirannia e corruzione che priva il popolo iraniano della libertà e delle opportunità che merita. L'azione odierna nega alla leadership iraniana le risorse finanziarie per diffondere il terrore e opprimere il popolo iraniano". Secondo la Casa Bianca, "l'unica via da seguire è che l'Iran negozi un accordo globale che affronti l'intera gamma dei suoi comportamenti destabilizzanti. Fino a quando non lo farà, la nostra campagna di isolamento diplomatico e massima pressione economica continuerà. Quando il regime iraniano deciderà di rinunciare alla violenza e di incontrare la nostra diplomazia con la diplomazia, sa come contattarci". (Res)