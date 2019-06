Istruzione: ministro maltese Bartolo a “Nova”, educazione è una forza di dialogo tra i paesi

- L’educazione è “una forza di dialogo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Educazione di Malta, Evarist Bartolo, in una dichiarazione rilasciata ad “Agenzia Nova” a margine delle celebrazioni per il 20mo anniversario della Dichiarazione di Bologna, che nel 1999 diede avvio alla profonda riforma degli atenei europei, che si tengono oggi e domani nel capoluogo emiliano. “Questo evento è importante perché ci rende più vicini e include anche la mobilità degli studenti”, ha dichiarato il ministro, il quale ha citato l’importanza di una “cornice” che riunisce l’educazione universitaria. Per Bartolo, la celebrazione dei 20 anni del cosiddetto Processo di Bologna non deve limitarsi a guardare al passato, ma deve “essere un processo per il futuro” considerato che l’istruzione superiore continua a cambiare. “L’università deve cogliere questa sfida perché quanto di buono è stato fatto in passato non garantisce per forza il futuro. Dobbiamo cambiare costantemente”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Sic)