Istruzione: ministro maltese Bartolo a “Nova”, educazione è una forza di dialogo tra i paesi (3)

- Alla due giorni che ha preso il via oggi a Bologna partecipano più di 200 rettori ed oltre mille tra docenti, studenti e ricercatori del settore accademico, insieme a rappresentanti dei ministeri e delle organizzazioni internazionali, provenienti da più di 70 paesi, tra cui: il ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca italiano Marco Bussetti; il segretario di Stato per l’Educazione ungherese Jozsef Bodis; il vice direttore generale per l’Educazione dell’Unesco Stefania Giannini; il presidente dell’Associazione universitaria europea, Michael Murphy, il responsabile del dipartimento per l’Educazione del Consiglio d’Europa, Sjur Bergan; il rettore dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum Francesco Ubertini. (segue) (Sic)