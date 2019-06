Torino: investita nel parcheggio del Penny Market, muore donna di 82 anni

- Alle ore 18 circa di oggi, lunedì 24 giugno, a Torino, si è verificato un gravissimo incidente stradale. In via Pianezza 16, nel parcheggio del Penny Market, una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell'effettuare manovre, ha investito una 82enne italiana che, a causa della caduta, nonostante gli immediati soccorsi, è deceduta sul posto. Sono in corso i rilievi degli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino. Non servono testimoni. (Rpi)