Olimpiadi 2026: emozione e commozione sul volto di consiglieri e assessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emozione e commozione sul volto dei tanti consiglieri comunali e regionali presenti in piazza Gae Aulenti durante l’annuncio della vittoria di Milano e Cortina come sede per le prossime Olimpiadi 2026. La vicensindaco di Milano, Anna Scavuzzo, a margine dell’annuncio, accerchiata dai giornalisti, ha abbracciato la sua vicina, l’assessore al Turismo di regione Lombardia Lara Magoni: “È una bella giornata e spero lo sia per tutti, noi siamo contenti di aver vinto - ha detto Scavuzzo - È una dimostrazione che insieme si può lavorare anche politicamente, questa è una città che lo ha già fatto con l’esposizione universale, abbiamo visto che quando c’è un sistema paese che ha bisogno di una risposta forte le istituzioni sanno fare squadra e confido che questo sarà anche in futuro. I lavori iniziano domani, anzi in realtà ieri. Sicuramente è vero che abbiamo già cominciato perché anche gli impianti sui quali già abbiamo fatto delle previsioni sono allo studio non siamo al momento zero. Il dossier è stato anche un volano per il lavoro che già stavamo facendo. Credo che questo sia significativo. Oggi si ricomincia con una marcia in più”. (segue) (Rem)