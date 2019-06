Olimpiadi 2026: emozione e commozione sul volto di consiglieri e assessori (2)

- L’assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, presente in piazza Gae Aulenti, ha parlato di una vittoria unendo “voglia di cambiamento e innovazione con uno straordinario patrimonio di carattere culturale e ambientale, ingredienti significativi, siano molto contenti”. A chi ha parlato di una vittoria inedita a livello politico, che ha visto insieme governatori leghisti e il Pd di Milano, Majorino ha replicato: “Non bisogna partiticizzarla, sicuramente il sindaco di Milano ha avuto il coraggio di farci fare questa nuova sfida dopo l’umiliazione di Ema - ha aggiunto Majorino - non era scontato che partecipassimo una seconda volta, lo abbiamo fatto e ha avuto ragione il sindaco, credo sia stata una vittoria sul piano politico istituzionale. Non c’è niente di più lontano da Pd e Lega”. Emozione anche da parte dell’assessore regionale allo sport Martina Cambiaghi, che ha voluto sottolineare come l’assegnazione della sede delle prossime olimpiadi sia una vittoria di squadra. “Ha vinto una squadra: Regione Lombardia e Veneto, Comune di Milano e Cortina - ha dichiarato - grazie a questo lavoro di squadra abbiamo portato una candidatura forte che ha portato alla vittoria. Ora abbiamo molto da fare ci siamo già rimboccati le maniche stanziando fondi e contributi”. (segue) (Rem)