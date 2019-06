Olimpiadi 2026: emozione e commozione sul volto di consiglieri e assessori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza anche il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Dario Violi: “è un ottimo momento e un’ottima notizia per le montagne lombarde e venete ed è un’occasione per rilanciare non solo i territori centrali ma anche periferici. Quando si lavora compatti su obiettivi reali il Movimento Cinque Stelle c’è. Questo governo, a differenza di quello che è successo per Ema, si è schierato compatto ed è andato deciso e abbiamo vinto. Ora inizia il lavoro duro per mantenere tutte le promesse”. L’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato ha dichiarato: “Sono emozionato perché mi sono ricordato di quando abbiamo vinto Expo e abbiamo esposto la bandiera su palazzo Marino: oggi siamo qui in una delle piazze più belle della nuova Milano e abbiamo vinto le Olimpiadi, un’abbinata che mi ha emozionato. Ci vuole subito una nomina da parte del governo perché dia una volata per opere e cose che bisogna fare, perché il 2026 è domani”. (Rem)